تعليم الغربية: تكثيف متابعات المرور الليلي للاطمئنان إلى تأمين المدارس

الغربيــــة عادل ضرة

بتكليف من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قام مساء اليوم محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، بجولة متابعة ليلية، للاطمئنان إلى تأمين جميع المدارس.

شملت جولة المرور الليلي إدارة شرق المحلة، مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، مدرسة السادات الثانوية بنين، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، مدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية، مدرسة الزبير ابن العوام الابتدائية، ثم الانتقال الى إدارة غرب المحلة، مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية، مدرسة طه حسين الإعدادية بنات، مدرسة عبد الحي خليل الإعدادية، مدرسة عقبه بن نافع الإعدادية بنين، مدرسة هدى شعراوي الابتدائية مدرسة صفيه زغلول، مدرسة عمر زعفان الابتدائية.