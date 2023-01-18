اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 12:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية: تكثيف متابعات المرور الليلي للاطمئنان إلى تأمين المدارس

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:13 م
تعليم الغربية: تكثيف متابعات المرور الليلي للاطمئنان إلى تأمين المدارس جانب من الجولة
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بتكليف من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قام مساء اليوم محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، بجولة متابعة ليلية، للاطمئنان إلى تأمين جميع المدارس.

 شملت جولة المرور الليلي إدارة شرق المحلة، مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، مدرسة السادات الثانوية بنين، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، مدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية، مدرسة الزبير ابن العوام الابتدائية، ثم الانتقال الى إدارة غرب المحلة، مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية، مدرسة طه حسين الإعدادية بنات، مدرسة عبد الحي خليل الإعدادية، مدرسة عقبه بن نافع الإعدادية بنين، مدرسة هدى شعراوي الابتدائية مدرسة صفيه زغلول، مدرسة عمر زعفان الابتدائية.

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

 


اخبار عاجلة

مديرية التربية والتعليم بالغربية

وكيل وزارة تعليم الغربية

المرور الليلي على المدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة