ضبط عاطلين بحوزتهما 11 طربة حشيش وسلاح أبيض بطنطا

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية في القبض على عاطلين بحوزتهما 11 طربة حشيش وسلاح أبيض وسيارتين بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، واعتزامهما ترويج كمية من المخدرات.

وبتقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سيارتين ملاكي و 11 طربة حشيش وسلاح ابيض بقصد الاتجار.

وكان قد لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي بعد إصابته بكسور متفرقة ونزيف بالمخ، نُقل على أثرها للعناية المركزة بعد اصابته في حادث بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوصول شخص لمستشفي كفر الزيات العام ويدعي "م.ف" 52 سنة مصاب بكسور ونزيف بالمخ وحالته الصحية حرجة ، وتم وضعه بالعناية المركزة

وبالفحص تبين تعرضه لحادث تصادم بعد ان صدمه توك توك بشكل مفاجئ طرحه ارضا واحدث اصابته، وبعد مرور 4 أيام داخل العناية المركزة توفي المصاب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وكان قد اصيب 4 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالسيراميك بالرصيف بمنتصف الطريق الدائري المحلة المنصورة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائرى أمام مدخل طريق منشية البكرى؟.

انتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل محملة بالسيراميك بالرصيف بمنتصف الطريق وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة.