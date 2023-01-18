اليوم السابع
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تعرف على جهود تطوير التعليم خلال عام بتكلفة 339 مليون جنيه فى سوهاج

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:00 ص
تعرف على جهود تطوير التعليم خلال عام بتكلفة 339 مليون جنيه فى سوهاج صيانة مدرسة أولاد إسماعيل الابتدائية
سوهاج محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2022، فى إطار جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم ما قبل الجامعى بمدارس رياض الأطفال والابتدائى والثانوى والتعليم الفنى إنجاز 264 مشروعا فى قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 557 مليونا و200 ألف جنيه، منها إنشاء 51 مدرسة جديدة بتكلفة 339 مليونا و100 ألف جنيه.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وإنشاء المدارس بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية..

 

1تم إنشاء 3 إدارات تعليمية جديدة بمراكز "البلينا، وجهينة، ودار السلام" بتكلفة إجمالية 21 مليونا و100 ألف جنيه.

2  -  تمت صيانة 210 مدارس بتكلفة إجمالية 197 مليون جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

 

وفى عام 2022

1عدد المدارس الجديدة التي تم تسليمها في محافظة سوهاج بلغ 51 مدرسة.

2التكلفة الإجمالىة لــ 51 مدرسة بلغ 339 مليونا و100 ألف جنيه تقريبا.

3المدارس الجديدة وفرت 685 فصلا دراسيا.

4تم  تسليم 9 مدارس بمركز ومدينة جرجا، بتكلفة 45 مليون جنيه.

5تم تسليم 9 مدارس أيضا بمركز البلينا بتكلفة 45 مليون جنيه.

6 - تم تسليم 6 مدارس بمركز المنشاة بتكلفة 31 مليون جنيه.

7تم تسليم 5 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 23 مليون جنيه.

8تم تسليم 4 مدارس بمركز سوهاج، بتكلفة 21 مليون جنيه.

9تم  تسليم 4 مدارس بمركز طما، بتكلفة 62 مليون جنيه.

10تم تسليم 3 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 16 مليون جنيه.

11تم تسليم 3 مدارس بمركز المراغة، بتكلفة 21 مليون جنيه.

12تم تسليم مدرستين بمركز أخميم، بتكلفة 40 مليون جنية.

13تم تسليم مدارس بمركز ساقلتة، بتكلفة 16 مليون جنيه.

14تم تسليم 3 مدارس بمركز جهينة، بتكلفة 16 مليون جنيه .

15 - جار العمل في 30 مدرسة، بتكلفة إجمالية 180 مليونا و400 ألف جنيه، سوف تساهم في توفير 428 فصل جديد، كما تم إسناد 13 مدرسة أخرى وجارى تسليم المواقع، بتكلفة إجمالية 75 مليونا و200 ألف جنيه.

الانتهاء من المدرسة القومية بسلامون بطما (2)
الانتهاء من المدرسة القومية بسلامون بطما 

 

الانتهاء من المدرسة القومية بسلامون بطما (4)
الانتهاء من المدرسة القومية بسلامون بطما

 

جناح مدرسة الغريزات الابتدائية بالمراغة (3)
جناح مدرسة الغريزات الابتدائية بالمراغة 

 

صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية (1)
صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية 

 

صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية (2)
صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية 

 

مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما (3)
مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما 

 

مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما (4)
مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما 

 

مدرسة الفنية بنات بجرجا (1)
مدرسة الفنية بنات بجرجا

 

مدرسة الفنية بنات بجرجا (2)
مدرسة الفنية بنات بجرجا 

 

مدرسة الفنية بنات بجرجا (3)
مدرسة الفنية بنات بجرجا 

 

مدرسة الفنية بنات بجرجا (5)
مدرسة الفنية بنات بجرجا 

 

مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (1)
مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد 

 

مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (3)
مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد 

 

مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (4)
مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد 

 

مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (5)
مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد 

 

مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (6)
مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد 

 

مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (7)
مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد 

 

مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية بالمراغة (2)
مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية بالمراغة 

 

مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (3)
مدرسة محلج جرجا الفنية بنات 

 

مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (4)
مدرسة محلج جرجا الفنية بنات 

 

مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (5)
مدرسة محلج جرجا الفنية بنات 

 

مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (6)
مدرسة محلج جرجا الفنية بنات 

 

مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج (1)
مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج 

 

مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج (2)
مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج 

 

مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج (3)
مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج 

 

مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج (4)
مدرسة نجع الدموكي بمركز سوهاج

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