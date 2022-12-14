تعليم سوهاج تنظم مبادرة "سعاتك وصحتك في تنظيم أسرتك" بمهرجان تفعيل الأنشطة التربوية

نظمت إدارة المنشاه التعليمية بسوهاج مهرجان تفعيل الأنشطة التربوية لمبادرة «سعاتك وصحتك في تنظيم أسرتك» فى إطار مواجهة المشكلة السكانية والتي تستنزف الموارد المتاحة وتقضي علي ثمار التنمية المستدامة للبلاد برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ودعم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم و سليمان بخيت وكيل المديرية.

جاء ذلك بحضور ماهر عبدالخالق عبداللاه مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج و محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين و مصطفى قريشى منسق عام الأنشطة التربوية بالمديرية و عزت خلف الكيلاني وكيل إدارة المنشاه التعليمية وكوكبة متميزة من مديري الإدارات النوعية بمديرية التربية والتعليم وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية.

شهد عبدالخالق وقيادات التعليم معرض ورق الحائط والمجلات والأعمال الفنية تنفيذ توجيه الصحافة والتربية النفسية والمكتبات والمجال الصناعي والتربية الفنية ، كما تم عرض أنشطة المواد الدراسية المختلفة ثم برنامج الإذاعة المدرسية تنفيذ توجيه الصحافة والمكتبات ووحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمنشاه، تلاه عرض صامت للزيادة السكانية وكورال «يلا صاحبي» طالبات الثانويه بنات تنفيذ وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ومناظرة طالبات الثانويه بنات توجيه التربية النفسية.

وأوضح ماهر عبدالخالق مدير عام الشؤون التنفيذية دور الأنشطة التربوية في التوعية بمخاطر ظاهرة الزيارة السكانية وتنفيذ آليات مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك» حيث ركزت أنشطة المهرجان علي موضوعات المبادرة ومنها تنظيم الأسرة والزواج المبكر والمغالاة في تكاليف الزواج ورفع الوعي القومي بالمشكلة السكانية، مؤكداً علي أهمية تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاح المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع المؤسسات التربوية بمحافظة سوهاج.

كما أعرب "أبو الفضل" خلال كلمته عن سعادته بحضور ومشاركة قيادات تعليم المحافظة بمهرجان تفعيل الأنشطة التربوية لمبادرة "سعاتك وصحتك في تنظيم أسرتك" بالمنشاه، مؤكداً علي أهمية دعم ومساندة القيادة السياسية للبلاد و توجهات الدولة للحد من المشكلة السكانية والتوعية بأثارها السيئة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة، متحدثاً عن مبادرة "سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك".

وأكد مدير عام إدارة المنشاه التعليمية أن القضية السكانية هي أحد أهم تحديات التنمية التي تواجه مصر، حيث تمثل عائق أمام مسيرتها في هذه المرحلة، نظرًا لما يتبع هذه الزيادة من آثار سلبية وضغوط إقتصادية وإجتماعية وصحية ناتجة عن زيادة الإختلال بين الموارد والسكان، مما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من موارد الدولة.

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت منذ ثمانية أعوام عدد من المشروعات التنموية العملاقة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولتحقيق ما وجه إليه من الاستثمار في البشر، من خلال تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، سياسياً واجتماعياً، لإتاحة فرص الحياة الكريمة لشعب مصر.

ومن جانبه أوضح عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة أن مهرجان تفعيل الأنشطة التربوية لمبادرة«سعاتك وصحتك في تنظيم أسرتك» هو بداية لسلسلة من الأنشطة والندوات ستنظمها إدارة المنشاه التعليمية للتوعية ومواجهة تحديات القضية التي تعد من أخطر القضايا التي تهدد عملية التنمية في مصر، والتي من أهم أسبابها الموروثات الخاطئة والمعتقدات المغلوطة.

مشيراً إلى أن تحديد أسباب مشكلة الزيادة السكانية هو ما سيساعد في القضاء عليها مثل ظاهرة الزواج المبكر فهي من أسبابها، إلى جانب ما يترتب عليها من مشاكل صحية للأم أثناء الحمل وبعده، وما ينتج عنه من أطفال مبسترين أو أمراض سوء التغذية أو القلب، وغيرها من مشاكل قانونية بحرمانها من حقوق الزوجة الشرعية لعدم إثبات الزواج قانونياً إلا بعد فترة من الزواج واختلاط الأنساب وغيرها من قضايا ومشكلات، مناشداً الطلاب أن يجعلوا من أنفسهم سفراء عن الإدارة والدولة ككل ضد مشاكل الزواج المبكر وكثرة الإنجاب.