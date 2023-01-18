أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"؛ ردا على سؤال بشأن احتمال التفاوض مع كييف - إن "القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلاً بإجراء مفاوضات مع روسيا".
وكان بيسكوف قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق أهداف العملية العسكرية سلميا، مؤكدا أن هذا هو الخيار الأفضل.
وقال بيسكوف بهذا الصدد: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشكلات من خلال المفاوضات، ونحن لا نزال على استعداد للقيام بذلك"، مضيفا أن "تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل".
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