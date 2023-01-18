وأوضح الجيش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن السلطات تجري عمليات بحث في مناطق قريبة من القاعدة في سيونغجو، على بعد 217 كيلومترًا جنوب سول، بينما تحقق الشرطة لمعرفة من وراء إرسال الطائرة المسيرة ولأي غرض، مشيرا إلى أن احتمال إرسال الطائرة المسيرة للتجسس يبدو منخفضا.

ومشط أفراد من الجيش الكوري الجنوبي والشرطة أمس الثلاثاء، مناطق في سيونغجو ومدينة كيمتشيون القريبة للعثور على الطائرة، لكن البحث انتهى دون جدوى.

وأعلنت مصادر دفاعية كورية الجنوبية أن أفراد القوات الأمريكية فى كوريا اكتشفوا وجود الطائرة لأول مرة وهي تحلق باتجاه القاعدة، واستخدموا بندقية تشويش لإسقاطها.