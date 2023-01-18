الثروة الحيوانية بالغربية: مراكز المحافظة تنتج 600 طن ألبان يوميا

فريق المحافظات

تشتهر محافظة الغربية بامتلاكها مراكز لتجميع الألبان منتشرة بمراكز المحافظة الـ8، كما تمتلك ثروة حيوانية بأعداد كبيرة، ومن بينها قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور واحدة من أكبر القرى المالكة لأكبر عدد من رؤوس الماشية وواحدة من أكبر القرى المنتجة للألبان على مستوى الجمهورية، حيث يصل إنتاج هذه القرية يومياً لـ200 طن/ يوم.

وتمتلك محافظة الغربية 90 مركزا لتجميع الألبان على مستوى المحافظة يتم فيها تجميع الألبان، ويصل حجم الإنتاج اليومى 600 طن يتم توريدها يومياً للشركات والمصانع الكبري لتصنيع منتجات الألبان المختلفة.

وتخضع هذه المراكز لرقابة ومتابعة مستمرة من مديرية الزراعة بالغربية برئاسة الدكتور خالد أبو شادي وكيل الوزارة ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الأغذية لإحكام الرقابة على الوارد اليومي من الألبان.

بدوره قال المهندس فخرى باز مدير عام الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية إن محافظة الغربية تشتهر بامتلاكها ثروة حيوانية كبيرة وواحدة من أكبر المحافظات إنتاجا للألبان.

وأضاف أن محافظة الغربية تتميز بأنها محافظة رائدة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وأكبر عدد من مراكز تجميع الألبان، حيث تضم 90 مركزا لتجميع الألبان.

وتابع "باز" أن هناك 30 مركزا من بين هذه المراكز مطورة ومستوفاة لكل التراخيص، موضحا أن مراكز التجميع تسع لـ600 طن/ يوم ويتراوح الإنتاج اليومي لـ600 طن ألبان/ يوم ويتم تجميع 200 طن/ من مركز قطور بشكل خاص اغلبها من قرية أبشواي الملق.

وأشار إلى أنه جارى تطوير وتراخيص باقى مراكز تجميع الألبان الموجودة بالمحافظة، من خلال لجان من مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، مؤكدا أن مراكز تجميع الألبان تخضع لمتابعة ورقابة يومية من مديرية الزراعة والطب البيطرى وهيئة سلامة الأغذية للتأكد من جودة الألبان الموردة يومياً قبل نقلها للمصانع والشركات التى تعمل فى تصنيع الألبان ومشتقاتها.

وأكد المهندس فخري باز أن مراكز تجميع الألبان لها دور كبير في توفير كوب لبن صحي وآمن، وزيادة تمكين المرأة والشباب الريفي وتحسين المستوي الاقتصادى، وذلك يندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تطوير الريف المصري.

وتابع أن مراكز تجميع الألبان شجعت صغار الفلاحين على تربية المواشي الحلاب لتوريد الألبان لهذه المراكز وتوفير مصدر للدخل لهم، بعد استلامه منهم بأسعار مناسبة والاتفاق معهم على طريقة الحصول على مستحقاتهم، وايضا توفير الأعلاف الخاصة بالمواشي لتشجيع الفلاحين واصحاب رؤوس الماشية على التوريد.



مركز تجميع البان



تجميع الالبان