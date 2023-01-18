التنمية المحلية: رئيس الوزراء صدق على حركة المحليات السنوية وتشمل 25 محافظة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تصديق السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين .

واعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم رسمياً الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على السيد رئيس مجلس الوزراء ، وأشار " آمنة" إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.



حركة المحليات وستتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة، ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 1 لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سكرتيرى العموم وستتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة، ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 1 لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات . كما تتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيرى عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات.

في سياق متصل، شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الأحد الماضى ختام فعاليات برنامج المهارات القيادية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات والبرنامج التدريبى لقيادات الإدارة المحلية المعينيين بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور عدد من قيادات الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.

وخلال لقاء وزير التنمية المحلية والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب مع المتدربين ورؤساء الأحياء والمدن أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالتواجد فى هذا الكيان التدريبى الواعد والذى أصبح علامة وواجهة مشرفة من واجهات مصر فى الجمهورية الحديدية، لافتاً إلى دور الاكاديمية الفعال والمحورى فى صناعة وبناء كوادر الجهاز الادارى للدولة فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذا تأهيل الاجيال القادمة من القيادات والشباب وبناء قدرات قيادات مصر على كافة المستويات.