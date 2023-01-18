الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وتبين أن الشاب أثناء عبوره السكة الحديد صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في العياط.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.