اليوم السابع
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قطار ينهى حياة شاب أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:18 م
قطار ينهى حياة شاب أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط مصرع شخص صدمته قطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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