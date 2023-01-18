اليوم السابع
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استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا "صور"

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:30 ص
استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا "صور" حالة الطقس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا من محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير، 2023، حيث تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة،  وشمس ساطعة ، وسماء خالية من الغيوم، وهدوء فى حركة نشاط الرياح في البحر المتوسط المطل على شمال المحافظة بطول 118 كيلو، ودرجة الحرارة كما أشارت لها هيئة الأرصاد المصرية الكبر 20 والصغرى 13، على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وتوقعت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الاربعاء، استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا بقيم تتراوح من درجة الى درجتين ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار وتزداد ساعات سطوع الشمس؛ولكن تنخفض الحرارة ليلا لتكون الأجواء باردة علي كافة الأنحاء وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٣:٢) درجة مئوية.

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