احذر شركات التوظيف الوهمية.. 920 شركة رسمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

كتبت – مرام محمد

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى والتى تستغل حاجة وطموح الشباب فى السفر، منبهة من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها والالتزام بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشركات والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

وأهابت "الوزارة"، بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر»، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

وأكدت وزارة القوى العاملة حرصها على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة فقط، موجهة رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وأشارت إلى أن في حالة رغبة الشاب الحصول على فرصة عمل حقيقية في الخارج، عليه بالتوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل في الخارج، أو تسجيل بياناته شاملة (مؤهله الدراسي وخبراته وما التحق به من دورات تدريبية وغيرها) عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة؛ والذي يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني في الخارج دون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية.