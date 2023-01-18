إصابة 16شخصا فى حادث اصطدام ميكروباص برصيف فى الشرقية

أصيب 16شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، في الساعات الأولي من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان،امام السجن الجديد واسفر الحادث عن وقوع إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أسفر عن إصابة 16سخص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، تم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف ونقل 13مصابا لمستشفي بلبيس المركزى، و3 مصابين إلي مستشفي العاشر الجامعى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة،واحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل لقى شابان مصرعهما بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع بطريق" ديرب نجم- الزقازيق".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق ديرب نجم- الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكى ودراجة بخارية، وأسفر الحادث عن مصرع رضا س ع ع " 18 عاما مقيم منشأة صفوت، و" صلاح ع م ع " 18 عاما مقيم منشاة صهبرة، وتم نقل جثتى الشابان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات الأولية أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قادمة من اتجاه الزقازيق ديرب نجم، حاول قائد سيارة ملاكى تخطيها وتصادف مرور دراجة بخارية قيادة شابين بين السيارتين ، قادمة من اتجاه ديرب نجم الزقازيق، مما أسفر عن وقوع الحادث و مصرع الشابان متأثران بإصابتهما، تم تم التحفظ على قائدى السيارتين النقل والملاكى، وإصطحابهما إلى ديوان مركز شرطة ديرب نجم وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أهالي الشابين وصرحت بالدفن وتسليم الجثتين لذويهما، عقب إنهاء الإجراءات القانونية.



جانب من الحادث (1)