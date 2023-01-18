إصابة فتاتين إثر تناولهما مادة سامة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، باضطراب بدرجة الوعي وفشل بوظائف التنفس، إثر تناولها مادة سامة وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام وحجزها بعناية الطوارئ، فيما أصيبت فتاة أخرى بمركز الحسينية بحالة تسمم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "ن ص ال " 26 عاما مقيمة نطاق مركز الزقازيق، مصابة باضطراب بدرجة الوعي وفشل بوظائف التنفس، إثر تناولها مادة سامة، وتم حجزها بعناية الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فيما استقبل مستشفى الحسينية "ر س ع" 17 عاما مقيمة مركز الحسينية، مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة، وتم حجزها تحت الملاحظة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.