إصابة فتاتين إثر تناولهما مادة سامة بالشرقية

أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، باضطراب بدرجة الوعي وفشل بوظائف التنفس، إثر تناولها مادة سامة وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام وحجزها بعناية الطوارئ، فيما أصيبت فتاة أخرى بمركز الحسينية بحالة تسمم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "ن ص ال " 26 عاما مقيمة نطاق مركز الزقازيق، مصابة باضطراب بدرجة الوعي وفشل بوظائف التنفس، إثر تناولها مادة سامة، وتم حجزها بعناية الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
فيما استقبل مستشفى الحسينية "ر س ع" 17 عاما مقيمة مركز الحسينية، مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة، وتم حجزها تحت الملاحظة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
وفى سياق متصل، أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم، في الساعات الأولي من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، أمام السجن الجديد وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ،وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف ونقل 13 مصابا لمستشفى بلبيس المركزى، و3 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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