إصابة شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب "نبيل م ح " 20 عاما مقيم العاشر من رمضان، بكسر مضاعف بالساق اليسرى ونزيف بالبطن، وتم حجزه تحت الملاحظة بمستشفى العاشر الجامعى، وتبين حدوث إصابته إثر سقوطه من الطابق الخامس بالحى ال16 بمدينة العاشر من رمضان.



وفى سياق متصل لقي طفل عمره 11 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الرابعة مجاورة 62 بمدينة العاشر من رمضان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بطفل ولقى مصرعه في الحال، تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف لنقل الطفل ويدعى" السيد ع ال " 11 عاما مقيم العاشر من رمضان المجاورة 62، مستشفى التأمين الصحى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.



فيما أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم، في الساعات الأولي من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، حيث تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان،امام السجن الجديد وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ،وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها،مما أسفر عن إصابة 16 شخص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة،تم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف ونقل 13 مصابا لمستشفى بلبيس المركزى،و3 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة،واحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

