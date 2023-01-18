أمين عام حلف الناتو: على بوتين إدراك أنه لن يفوز بالحرب

كتب أحمد عرفة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن كييف بحاجة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: نحن في مرحلة حاسمة من الحرب فى أوكرانيا.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن هناك مشاورات مستمرة لتزويد كييف بالدبابات، لافتا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يظهر أي استعداد لإنهاء الصراع.

وقال ينس ستولتنبرج إن فلاديمير بوتين لم يظهر أي إشارة على استعداده للسلام، ويجب أن يدرك أنه لن يفوز بالحرب.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة وصيانة للأسلحة التي نرسلها.

وفى وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أظهر أنه لم يعد هناك من مبرر لبقاء الأخيرة خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم أنه كان في السابق من المعارضين لهذه الخطوة التي طالما سعت إليها كييف.

وكان كيسنجر (99 عاما) والذي يعد من أتباع الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا.