علامة مبكرة تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس

كتبت فاطمة خليل

سرطان البنكرياس هو السرطان الثاني عشر الأكثر شيوعًا في العالم، وفقًا لمؤسسة World Cancer Research Fund International، سرطان البنكرياس هو سرطان يتشكل في خلايا البنكرياس، وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة يحدث عندما تبدأ خلايا البنكرياس في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتشكيل الورم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض مبكرة لسرطان البنكرياس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

العلامة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تحدث في المرحلة الأولية لسرطان البنكرياس

يُعتقد أن البراز هو العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس الذي يمكن أن يظهر في المراحل المبكرة من السرطان. يحدث هذا التغيير في البراز عندما يبني السرطان ضغطًا على القناة الصفراوية المشتركة ، مما يحد من الإطلاق الطبيعي للمادة الصفراوية في الأمعاء . ينتج عن هذا إصابة المرضى باليرقان الانسدادي الذي يؤدي إلى أعراض مثل اصفرار الجلد والعينين والبول الداكن وشحوب البراز.

وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن البراز له مظهر بلون الطين يفتقر إلى صبغة الصفراء.

مع تقدم سرطان البنكرياس ، فإنه يتسلل أكثر إلى بنية البنكرياس ، مما يمنع الإنتاج الطبيعي وإفراز إنزيمات البنكرياس التي يتم إنتاجها خصيصًا لهضم الدهون.

هذا يعطل تكسير الدهون الطبيعي في الأمعاء ويسمى قصور إنزيم البنكرياس (PEI).

تتسبب في ظهور براز شاحب ودهني وغالبًا ما يكون كريه الرائحة ، والذي لا يمكن التخلص منه بسهولة في المرحاض.

قد يكون لون البراز أخضر فاتح أو بني باهت ، أو برتقالي ، أو مصفر ، أو حتى أبيض اللون ، وأحيانًا مع وجود طبقة دهنية في الأعلى تميل إلى أن تكون فضفاضة ، قذرة ، كبيرة الحجم ، ومتكررة.

أعراض أخرى لسرطان البنكرياس

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعًا هو الشعور بالتعب والإعياء. تشمل الأعراض الأخرى:

- الشعور بالمرض

- فقدان الوزن غير المبرر

- آلام البطن

- اصفرار العين والجلد (اليرقان)

- تراكم السوائل في البطن - الاستسقاء

إن ظهور الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان البنكرياس.

يمكن أن يكون الشعور بالتوعك وآلام البطن وأعراض اليرقان وفقدان الوزن غير المبرر علامات لأمراض أخرى.

أفضل طريقة للتعامل معها هي زيارة الطبيب وإجراء فحص شامل لك.