أستاذ اقتصاد: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ليس بسبب أزمتها الاقتصادية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد، من لندن، إن روسيا عامل أساسي لحالة التوازن في الاقتصاد العالمي؛ لأن أوروبا تعتمد على مصادر الطاقة الروسية وبعد تلك العقوبات فقدت أوروبا أمن واستقرار مصادر الطاقة الرئيسية، وتعتمد حاليًا على الغاز المسال من أماكن بعيدة ما يزيد من تكلفة النقل والتأمين وبالتالي يؤثر على قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا ليست بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وإنما نتيجة التبعات المباشرة لموجات العقوبات المتتالية الغربية التي فرضتها على روسيا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة البريطانية تجري مفاوضات حذرة مع النقابات العمالية، وخاصة أن هناك نقابات جديدة انضمت للاضطرابات وعلى رأسها قطاع التعليم، وتتفاوض معهم الحكومة من أجل الوصل لحل وسط ونتائج إيجابية.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الإضرابات ليست جديدة على البريطانيين، وهي جزء أساسي من تركيبة المجتمع البريطاني، وتستغل النقابات العمالية الظروف الصعبة والأوقات الحرجة التي تمر بها الحكومات لرفع سقف مطالبهم، وبريطانيا تمر حاليًا بفترة صعبة لن تشهدها على مدار عقود من الزمن والنقابات العمالية استغلت ذلك.