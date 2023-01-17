وكيل "تعليم الغربية" يطمئن على سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة بمدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث يؤدى اليوم طلاب الصفوف الأول والثانى الثانوى العام، الأول والثالث التجارى والفندقى، الأول والرابع الصناعى، والصف الأول الزراعى، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2022 / 2023.

شملت الجولة التى قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة كتامة الثانوية المشتركة، كتامة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى بصورة جيدة.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

صرح وكيل الوزارة أن اليوم يؤدى الامتحان نحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوى العام مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية المهنية (صناعى -زراعى – إدارة مشروعات)، ويؤدى 39746 طالبا وطالبة من الصف الثانى الثانوى العام بالفترة المسائية، مادة اللغة الإنجليزية، فيما يؤدى 17963 طالبا وطالبة من الصف الأول والثالث التجارى والفندقى، و18979 طالبا وطالبة من الصف الأول والرابع الصناعى، و2892 طالبا وطالبة من الصف الأول الزراعى، مواد مختلفة طبقًا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.