وكيل تعليم الغربية يطمئن على سير امتحانات النقل بمدارس غرب طنطا

الغربية - عادل ضرة

أجرى المهندس ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة بمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف الثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

شملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة الشهيد إبراهيم حسين محمد السيد (الحكمة الثانوية بنات سابقا)، السيد محمد عبد الرحيم الابتدائية، المهندس منير عطية الابتدائية، ونبيل الوقاد الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوي بصورة جيدة.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما تابع وكيل الوزارة كنترول المدارس أثناء الجولة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقي بالإضافة إلى الشيت الالكتروني تكون على الأرقام السرية، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة من الأمام والخلف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

وصرح وكيل الوزارة بأن اليوم يؤدي الامتحان نحو 90075 طالبا وطالبة من الصف الثاني الإعدادي العام مادة العلوم، ويؤدي 46162 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، مادة الرياضيات، ويؤدي 39746 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، مادة اللغة الأجنبية الثانية، فيما يؤدي 17930 طالبا وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالبا وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي، و3360 طالبا وطالبة من الصف الثاني الزراعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.