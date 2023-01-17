واشنطن: متمسكون بمساءلة روسيا عن حربها فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها متمسكة بمساءلة روسيا عن حربها في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش، وقال بوتين، في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، إن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلا إن صواريخ "سارمات" الروسية الأسرع من الصوت، ستكون جاهزة للانتشار فى المستقبل القريب.

وعرضت شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريراً تلفزيونياً عن مواصفات صاروخ سارمات الروسي، والذى أكد الرئيس بوتين أنه «سلاح روسيا المرعب» ولا يمكن إيقافه، محذراً من أن الصاروخ "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ"، ويهدف "الشيطان 2" إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التى تعود إلى الحقبة السوفياتية، وسيشكل حجر الزاوية فى الترسانة النووية الروسية المستقبلية.

صاروخ سارمات، هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، ووفقاً للخبراء، فإن هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، ويتميز صاروخ "سارمات" بأنه صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، من الجيل الخامس، كما أنه الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم.