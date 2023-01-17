نيابة العطارين تجدد حبس أحد الأشخاص يمارس أعمال السحر والشعوذة 15 يوما

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تجديد حبس أحد الأشخاص لممارسته أعمال السحر والشعوذة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع استكمال سماع أقوال الضحايا فى الواقعة ورصد صفحته الشخصية والإعلانات الترويجية التى كان ينشرها لجذب المواطنين بمقابل مادى .

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى ، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم" – الأدوات المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى) بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم عرضه على النيابة.

فى سياق آخر قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالأسلحة والمخدرات وحيازة 6 بندقية خرطوش و74 فرد خرطوش وكمية من مخدر الافيون مخبأين داخل مخزن سرى بسيارة ربع نقل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وكان قد تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، بمزاولة نشاطه ما الاجرامي تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما "6 بندقية خرطوش و74 فرد خرطوش" مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها" وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.