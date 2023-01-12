ضبط دجال يمارس أعمال السحر والشعوذة فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

على خلفية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بسوهاج) بالإدعاء بوجود أعمال السحر بالمقابر بمحافظة سوهاج والترويج لتنظيف المقابر من تلك الأعمال مما أثار حالة من البلبلة بأوساط المواطنين.