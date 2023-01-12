ضبط دجال يمارس أعمال السحر والشعوذة فى سوهاج

على خلفية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بسوهاج) بالإدعاء بوجود أعمال السحر بالمقابر بمحافظة سوهاج والترويج لتنظيف المقابر من تلك الأعمال مما أثار حالة من البلبلة بأوساط المواطنين.
قامت الأجهزة الأمنية بضبط المذكور وعُثر بحوزته على (عدد 4 أحجبة لفك السحر – مبلغ مالى "عملات أجنبية") ، وتبين ممارسته أعمال الدجل والشعوذة ، مدعياً قدرته على علاج ضحاياه ، وقيامه بإنشاء مركز لعلاج المترددين عليه نظير مقابل مادى وإضطلاعه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإستخدامها فى الترويج للمركز المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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