نائب رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل زيادة الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا بأعضاء هيئة التدريس بقسم الإنتاج الحيوانى، بحضور الدكتورة إلهام غنيم وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور إسلام فيض الله القائم بعمل رئيس القسم، والدكتور جمال راغب، والدكتور سعيد عمر، والدكتور محمد الخشاب، والدكتور كمال عبد الرحمن، والدكتور سعيد عبد الله، والدكتورة أسماء عبد الله فتحي، والدكتور أسامة أبو العز، والدكتور إيمان صديق، والدكتور السيد الدهشان.

وأشار شرف إلى أن الإجتماع ناقش سبل الارتقاء بالقسم من النواحي الفنية والإدارية، وكيفية زيادة الإنتاج بوحدة الإنتاج الحيواني من اللحوم ومنتجات الألبان للمساهمة في توفير هذه المنتجات للمجتمع بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب مناقشة تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التربية الحيوانية والتغذية السليمة وخطط العلاج والوقاية للحيوانات طبقا للمواصفات المحلية والعالمية فى الثروة الحيوانية.