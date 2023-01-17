مش بس تمارين رياضية.. أفضل طرق التخلص من الوزن الزائد

كتبت إيناس البنا

من المعروف أن التمارين الرياضية لها فوائد صحية عديدة، من فقدان الوزن لقلب أكثر صحة لإدارة أفضل للحالات المزمنة والحادة، لكنها ليست كافية لأولئك الذين يحاولون خسارة الكيلوجرامات الزائدة.

يقول خبير من King's College London إن التمارين وحدها تلعب دورًا ضئيلًا جدًا في إنقاص الوزن.ويقول الباحثون إنه دون تغييرات في حمية واتباع بعض حيل التمرين ، يمكن أن يمثل فقدان الوزن تحديًا.

ما هي فوائد التمرين؟



على الرغم من أن التمارين الرياضية ليست فعالة بما يكفي وحدها لفقدان الوزن، إلا أنها لا تزال ممارسة رائعة للصحة، إنها طريقة جيدة للحفاظ على صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية وإدارة مرض السكري وحتى تأخير التدهور المعرفي بمرور الوقت، ومع ذلك، يجب على المرء ألا يعتمد عليه أبدًا لكونه الأسلوب الوحيد فقدان الوزن.

كيف تخسر وزنك والحفاظ على النتائج؟



وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا ، فإن ممارسة الرياضة لفقدان الوزن ليست كافية، يمكن أن يكون النشاط أمرًا أساسيًا ليس فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا الحفاظ عليه، ولكن يُنصح بالتركيز على جودة الطعام بدلاً من الهوس بالأرقام.

كيف تأكل بشكل صحيح لفقدان الوزن؟



تمامًا مثل التمارين الرياضية، هناك طريقة صحيحة لتناول الطعام لفقدان الوزن، يوصي الخبراء بتناول المزيد من الأطعمة النباتية.

بمرور الوقت ، يمكن للمرء أن يشعر بالجوع أكثر من المعتاد وحرمانه من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، من المهم توخي الحذر بشأن تناول النظام الغذائي والأطعمة الخالية من الدهون، تحتوي على مواد حافظة وسكريات خفية مضافة يمكن أن تساهم في زيادة الوزن بدلاً من ذلك وتجعل المرء أكثر بدانة. ما يسمى بالبدائل الصحية هي مصادر لمكونات أسوأ يمكن أن تسهم حتى في الأمراض المزمنة والحادة على المدى الطويل.

من الناحية المثالية ، يجب أن يحصل الشخص على 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التدريبات القوية كل أسبوع، يمكن أن يشمل ذلك القفز أو الجري أو السباحة أو صعود الدرج كل أسبوع، هذا لا يدعم فقدان الوزن فحسب، بل يساعد أيضًا على منعه.