مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: الحرب الروسية الأوكرانية ستتطور لمرحلة جديدة

كتب أحمد عرفة

قال حازم الغبرا، مستشار سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تتطور إلى مرحلة جديدة، موضحا أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك طلب من أوكرانيا لأسلحة دفاعية مثل صواريخ محمولة، ومدافع، واليوم يقولون إنهم مستعدون لمعركة التحرير ونحتاج إلى الدبابات.

وأضاف المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، أن أوكرانيا طلبت 300 دبابة من طراز النمر الألماني، وأعلنت عن حاجتها لـ700 عربة مصفحة و500 مدفع.

ولفت المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هذه الأسلحة لمعركة هجومية لتحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بعد قرب وصول منظومة باتريوت، وحماية الجو الأوكراني من الهجمات والطائرات الروسية، والآن الفرصة متاحة لهجوم بري أوكراني يحرر أراضيها، وهذه ستكون مرحلة جديدة للحرب نتمنى أن تكون المرحلة النهائية.