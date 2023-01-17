مديرة صندوق النقد الدولي تحث رجال الأعمال على انعاش التجارة العالمية

حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا ، رجال الأعمال والسياسيين خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا على "إنعاش" التجارة العالمية والحفاظ عليها حتى وهم يتطلعون إلى الحفاظ على مصادر إمداداتهم من التعطل.

وتقول جورجيفا إن الوباء والحرب الروسية في أوكرانيا أظهرا أن هناك حاجة إلى التخلي عن بعض العمالة ولكن الطريقة الذكية هي "الحفاظ على ذلك الأمر عند مستوى نجعل فيه الاقتصاد العالمي أكثر مرونة حتى لا نجر العالم إلى مكان حيث سنكون جميعًا أكثر فقرًا وأقل أمانًا /وفق ما نقلته صحيفة موقع يو إس نيوز الإخباري الأمريكي.

وخلصت بالقول إن إعادة تنظيم سلاسل التوريد بطريقة لا تقيد التجارة من شأنه أن يقلل النمو العالمي بنسبة 0.2٪ فقط من الناتج العالمي. ولكن إذا انهارت التجارة، فقد يتضخم ذلك إلى 7٪ من الاقتصاد العالمي بمرور الوقت أو بما يساوي 7 تريليون دولار - حجم اقتصادات اليابان وألمانيا معًا.