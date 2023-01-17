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صندوق النقد الدولى: توقعات بانخفاض النمو العالمى بـ2.7% فى 2023

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:21 م
صندوق النقد الدولى: توقعات بانخفاض النمو العالمى بـ2.7% فى 2023 رئيسة صندوق النقد الدولى
كتب سمير حسنى

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توقعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمى بـ2.7% فى 2023، داعية القيام بالخيارات الاقتصادية المناسبة، بحسب مصادر إعلامية.

 

كان صندوق النقد الدولى قال إن التفتيت الشديد للاقتصاد العالمى بعد عقود من التكامل الاقتصادى المتزايد يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 7%، وإن كانت الخسائر يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و12% فى بعض الدول لو حدث الفصل فى قطاع التكنولوجيا أيضا.

 

وأشار الصندوق فى تقرير له أن حتى التجزئة المحدودة يمكن أن تخفض 0.2% من الناتج الإجمالى العالمى، لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل لتقييم التكاليف المقدرة على النظام النقدى الدولى وشبكة الأمان المالى العالمية.

 

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن التدفقات العالمية للسلع ورؤوس الأموال قد استقرت بعد الأزمة المالية العالمية فى عامى 2008 و2009، وشوهدت الزيادة فى القيود التجارية فى السنوات اللاحقة.

 

وذكر الصندوق النقد أن الروابط التجارية المتعمقة أسفرت عن خفض هائل فى الفقر العالمى لسنوات، مع استفادة المستهلكين منخفضى الدخل فى الاقتصاديات المتقدمة من خلال انخفاض الأسعار. وحذر التقرير من أن تفكك الروابط التجارية من شأنه أن يؤثر بالسلب على الدول منخفضة الدخل والمستهلكين الأقل ثراءً فى الدول المتقدمة اقتصاديا.


صندوق النقد الدولى

رئيسة صندوق النقد الدولى

الاقتصاد العالمي



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