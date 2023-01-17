محافظ القليوبية يوجه باستكمال تطوير شارع فريد ندا وحديقة النصب التذكارى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا ناقش خلاله دفع الأعمال لأعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ، عدد من البنود المستجدة على المشروع والتى تتمثل فى زيادة عنصر التشجير سواء فى الشارع الرئيسى أو فى حديقة النصب التذكارى أو حديقة أتريب أو الحديقة المزمع إنشاؤها فى مدخل شارع فريد ندا على الطريق الزراعى بمدخل بنها القبلى، حيث وجه المحافظ بسرعة مخاطبة جهاز تعمير القاهرة الكبرى القائم على تنفيذ المشروع بسرعة إضافة المستجدات لبدء تنفيذها.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة بشأن أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة مدخل شارع فريد ندا من الطريق الزراعى، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء مدخل حضارى مميز لمدينة بنها ليليق بعاصمة المحافظة من خلال توسعة المدخل وتطوير الحديقة الموجودة على الطريق الزراعى، وتحويلها الى متنزه كامل الخدمات ليستفيد منه المواطنين ويكون سببا فى إيجاد فرص عمل لشباب المحافظة.

ووجه المحافظ، أيضا بضرورة تكاتف كافة الجهات للانتهاء من المشروع بالكامل للتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية خاصة أعلى كوبرى أتريب، والذى تم الانتهاء من معالجة الفواصل الموجودة به وأصبح جاهزا لرصفه مع الشارع الرئيسى، كما وجه المحافظ أيضا بالانتهاء من رصف شارع أتريب ووضع الطبقة السطحية للانتهاء من أعمال الرصف بالكامل.

وجاء الاجتماع بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس ياسر مرعى مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى، ومسئولى جهاز التعمير، والشركات المنفذة، واستشارى المشروع.