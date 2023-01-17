إدراج رصف 8 طرق جديدة بشبين القناطر بالخطة الاستثمارية ضمن مبادرة حياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه سيتم إدراج 8 طرق سيتم رصفها طبقا للخطة الاستثمارية عام 2022 – 2023، وذلك تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والتي سوف سكان 74303 مواطن من أبناء قري مركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بناء علي تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، في تصريحات صحفية، أن الطرق الـ8 هي، طريق يبدأ من السجل المعدني حتى تقاطع طريق المحكمة، وكذلك طريق يبدأ من ميدان المحطة مارا بالمحكمة وينتهى بمزلقان السكة الحديد – السلخانة، وطريق يبدأ من البنك الزراعي مارا بسيدي سعيد وينتهى بمزلقان الصوالحة، وأيضا طريق يبدأ من مزلقان الصوالحة حتى تقاطع طريق مشتول السوق.

وتبع "العرفي"، أنه من بين الطرق التي سيتم رصفها أيضا طريق يبدأ من مزلقان الصوالحة حتى النفق "شارع الشهيد أمام الوكيل"، وطريق يبدأ من صيدلية التهامي حتى عزبة اليمن "شارع حسين رشدي"، وطريق يبدأ من ميدان المحطة "شارع الجزارين" وينتهى تقاطع طريق سيدى سعيد، وأخيرا طريق يبدأ من نفق السكة الحديد وينتهي طريق ترعة الشرقاوية "هندسة الري".