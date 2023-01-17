محافظ الدقهلية: اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقاً لشروط وضوابط

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، برئاسة اللجنة الفنية المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية بالدقهلية والتي تم تشكيلها بقرار منه بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي " بعيد الأم".

وأكد المحافظ علي أن إختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقاً لشروط وضوابط تم وضعها من قبل اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي .

وأشار " مختار " الي أن وراء كل أم مثالية قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها والوصول بهم الي بر الأمان وتفوقهم في حياتهم الدراسيه.

وثمن "المحافظ" دور وعمل اللجنة الفنية علي جهودها المبذولة في اختيار وترشيح الأم المثالية بكل شفافية ونزاهة وطبقاً للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للمديرية عدد 31 من الأمهات لاختيار الأمهات المثاليات منهم ، وقد انطبقت الشروط على عدد 20 أم منهم ، تم تقسيمهم كالاتي ( 12 أم مثالية طبيعية - 2 أم مثالية من ذوي القدرات الخاصة - 3 امهات مثاليات ممن لديهم أبناء من ذوي القدرات الخاصة - عدد 2 أم مثالية تمكين اقتصادي - عدد 1 أم رائدة ريفية ) ، مشيراً إلي أن اللجنة انتهت إلي ترشيح عدد 2 من الأمهات الطبيعية ، وام واحده من ذوي القدرات الخاصة ، وام واحدة ممن لديها أبناء من ذوي القدرات الخاصة ، وأم واحدة من أصحاب التمكين الاقتصادي ، وأم واحدة من الرائدات الريفيات ، تم تصعيدهم جميعاً الي اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعى.

والجدير بالذكر أنه قد سبق وان تم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2023 وفقا للشروط والمعايير المعلنة وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ الدقهلية.

حضر اللجنة النائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفى حازم نصر مدير تحرير جريدة الأخبار ، والمهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالدقهلية، ممثلاً عن المجتمع المدني ، و نهي فهمي مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة ، و جيهان عبدالواحد ممثل المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، واللواء أسامه راضي ، والدكتورة سحر نسيم عميد كلية التربية رياض اطفال جامعة المنصوره ، والدكتور محمد عيسى أستاذ الصحة النفسية كلية تربية جامعة المنصورة، والدكتور حسام حامد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإصلاح الخيرية ، والأستاذة بدرين السيد مدير إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن ، وممثل عن فرع ثقافة الدقهلية ، وممثل عن قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، وممثل عن صندوق مكافحة الإدمان ، وممثل عن المجلس القومي لشئون الإعاقة ، وممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ، وممثل عن جمعية الهلال الأحمر.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبدء في اختيار وترشيح الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظات لتكريمهم وإبراز قصص كفاحهم مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.