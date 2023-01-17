إزالة 135 مكمورة تم إقامتها على 16 ألف متر من الأراضى المتعدى عليها بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بدأ تنفيذ خطة متكامله لإزالة مكامير الفحم المخالفة، بعدد من مراكز ومدن المحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، واستراد الاراضي التي أقيمت عليها، وذلك بإشراف الادارة العامة للبيئة بديوان عام محافظة الدقهلية ، بمتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الأدارة وبالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة ومديرية امن الدقهلية ومديريتي الزراعة والري بالمحافظة.

هذا وقد اوضح " مختار" انه خلال اليوم الاول لتنفيذ اعمال الخطة تم ازالة عدد 135 مكمورة بمراكز المنصورة وبلقاس والسنبلاوين، كانت مقامة علي مساحة 16300 متر مربع من الاراضي المتعدي عليها..

ومن جانبه اوضح مدير عام البيئة بالمحافظة، ان حملات اليوم شملت اعمال الازالة لمكامير الفحم المخالفة في كل من مراكز المنصورة وبلقاس والسنبلاوين.

وفي ذات السياق اوضحت، رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، انه تم خلال الحملات ازالة 3 مكامير كانت قد اقيمت علي مساحة 1000 متر مربع بقرية تلبانه التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الدربي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلقاس قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة، انه تم ازالة عدد 118 مكمورة بناحية قرية 33 بصار، كانت قد اقيمت علي مساحة 10400 متر مربع، بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحفير والامل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم ازالة عدد 14 مكمورة كانت قد اقيمت علي مساحة 4900 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد اكد"مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االمشار اليها تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية