محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفى العام بالغردقة ويوجه بتقديم الخدمة الطبية المتكاملة

البحر الأحمر - عماد عرفة

وتابع محافظ البحر الأحمر انتظام سير العمل بالمستشفى والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتفقد محافظ البحر الأحمر أقسام المستشفى ومنها الإستقبال والرعاية المركزة و وحدة غسيل الكلي واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوي الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمئن على حالتهم الصحية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مشددا على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريقة جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولًا بأول.

كما حرص المحافظ على متابعة انتظام سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشددًا على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالقسم حفاظًا على صحه وسلامه المرضى.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفي التقى محافظ البحر الأحمر بالأطباء موجهًا بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها.

كما استمع المحافظ لشكاوي بعض المواطنين من المرضى ورواد المستشفى، ووعدهم بالتواصل الفورى و حل مشاكلهم، مع التأكيد على حرصه الدائم للتواجد بين أبناء المحافظة من خلال زياراته المختلفة و الاستماع إليهم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة و السكان بالبحر الأحمر.