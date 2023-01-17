محافظ أسيوط: قرعة علنية لتسليم 73 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ وإجراء قرعة علنية للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل بمركز القوصية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص هذه الوحدات للمتقدمين طبقًا للشروط المعلنة والمحددة وفقًا للقواعد الموضوعة مسبقًا وبشفافية وحيادية تامة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الإحتياجات الأساسية للمعيشة والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم ليعيشوا حياة كريمة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة وفقًا للامكانات المتاحة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الجهاز التنفيذى بمركز ومدينة القوصية قد أجرى قرعة علنية لتسليم 73 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية التى تقع بالوحدات المحلية القروية (المنشأة الكبرى، مير، فزارة) التابعة لمركز القوصية وذلك بحضور مصطفى فتحى رئيس مركز ومدينة القوصية، وابراهيم نظير عضو مجلس النواب وهند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى التابعة والعشرات من المواطنين والأسر المتقدمين للقرعة وسط تواجد أمنى لافتًا إلى استقبال 1700 طلب للحصول على الوحدات السكنية حيث تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتضامن الاجتماعى لفحص الملفات وطلبات المتقدمين لتحديد المستحقين وغير المستوفين للشروط مشيرًا إلى إجراء القرعة العلنية لـ 546 ملف مستحق للحصول على الوحدات السكنية فى هدوء وقبول تام من الجميع نظرًا لشفافية القرعة وعلانيتها لتحديد المستحقين.

وفى سياق منفصل، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحى عرب الكلابات بمركز الفتح ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز الفتح والذى يتكون من 22 محطة رفع ومحطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع فى المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس صابرعبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس مصطفى حسن بشركة المقاولون العرب والمشرف على تتفيذ المشروع.

حيث قام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التى يجرى تنفيذها بمحطة المعالجة واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى حسن المشرف على تنفيذ المشروع الذى تنفذه شركة المقاولون العرب ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز الفتح ويتكون من محطة المعالجة التى يجرى إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ووجه المحافظ مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال.

كما تفقد المحافظ، أعمال تنفيذ أحواض الترسيب وأحواض الحمأة بالمحطة والتى يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بها تمهيدًا لنهوها فى 30 مارس من العام الجارى على أن يتم استكمال تنفيذ الأعمال الميكانيكية بالمحطة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى والنجوع لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحى منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات فى حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع بإجمالى عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



القرعة العلنية



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