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الأجهزة الأمنية توجه حملات لضبط السلاح وقضايا الإتجار بالمخدرات بأسيوط

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:30 ص
الأجهزة الأمنية توجه حملات لضبط السلاح وقضايا الإتجار بالمخدرات بأسيوط حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وتم ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (رشاش جرينوف- 15 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") .

وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") .

وتم تنفيذ عدد (318) حكم قضائى متنوع، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وإستمرار الحملات.

 

 


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