قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ اليوم الكشف الطبى على أهالى حلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الثلاثاء القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة ، للكشف الطبى على أهالي مدينة حلايب، بعد الانتهاء من الكشف الطبى لمدة يومين على أهالي قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب .

وتستغرق القوافل العلاجية والتي تضم عدد كبير من التخصصات مدة يومين بحلايب ثم تتوجه بعد ذلك إلى قرية راس حدربة آخر القرى المصرية على الحدود الجنوبية، وكذلك في نفس التوقيت مع قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري، ثم تنتقل شمالا إلى مرسى علم، بمركز صحة مرسي علم يومي 21 و22 يناير، ثم قرية الأمل بسفاجا لمدة يومين أيضا وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال يناير الجارى بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير يومي 11 يناير الجارى، ثم انتقلت إلى قرية المستعمرة بمدينة القصير ايضا بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهالي قرية الحمروين شمال مدينة القصير والتي استغرقت فيها مدة يومين.

واستكملت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها فى قرى جنوب البحر الأحمر، حيث وصلت عقب قرية المستعمرة إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب في جنوب المحافظة أمس وأول أمس واليوم تبدأ بمدينة حلايب .