"القومى للمرأة" بأسوان ينظم 24 جلسة دوار للتوعية المجتمعية ضمن "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة التعاون وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية من أجل رفع الوعى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الجارى تنفيذه داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه تم تنظيم عدد 24 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت 1200 سيدة ورجل وشاب بقرى الكلح شرق وغرب ووادى عبادى الشاذلية والحجز بحرى والرديسية بحرى والسباعية بمركز ادفو، بالإضافة إلى قرى إقليت وفطيرة والعدوة بمركز كوم أمبو.

وأضافت، فى بيان صحفى، بأن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية وقد تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء، موضحةً بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان وللتخفيف عن كاهل المواطنين تم تنفيذ مأمورية الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات والفتيات بقرية المنصورية بمركز دراو.

على الجانب الآخر، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) موجهاً بتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ، مع عدم السماح بالتهاون واستبعاد المقاولين المقصرين لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة والمساهمة فى تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.