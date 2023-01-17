سقوط شخصين بعابدين لاتهامهما بتقليد العلامات التجارية للأسلاك الكهربائية

أحمد إسماعيل

نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بإدارة شقة "مستأجرة" بإحدى العقارات بدائرة القسم كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة شقة "مستأجرة" بأحد العقارات بدائرة القسم كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القليوبية) وعثر بداخله على (عدد 344 لفافة سلك "مختلفة الأحجام" جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات - مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بإستئجارهم الشقة المشار إليها بقصد تخزين المضبوطات ووضع ملصقات عليها مُستخدمين إحدى العلامات التجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.