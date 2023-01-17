اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط شخصين بعابدين لاتهامهما بتقليد العلامات التجارية للأسلاك الكهربائية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:34 ص
سقوط شخصين بعابدين لاتهامهما بتقليد العلامات التجارية للأسلاك الكهربائية كابلات كهرباء - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بإدارة شقة "مستأجرة" بإحدى العقارات بدائرة القسم كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة شقة "مستأجرة" بأحد العقارات بدائرة القسم كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القليوبية) وعثر بداخله على (عدد 344 لفافة سلك "مختلفة الأحجام" جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات - مبلغ مالى).
 
بمواجهتهم إعترفوا بإستئجارهم الشقة المشار إليها بقصد تخزين المضبوطات ووضع ملصقات عليها مُستخدمين إحدى العلامات التجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جرائم التقليد

امن القاهرة

عابدين

اسلاك كهربائية



الموضوعات المتعلقة

الحبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:00 ص

"مصانع بير السلم" شروع فى قتل المصريين.. 100 مصنع مخالف تقلد العلامات التجارية للمنتجات الكهربائية.. 700 محضر فى 8 شهور والواقع يصطدم بقصور القوانين.. وتقنين الأوضاع أهم من تحرير المخالفة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:01 م

الحبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 ص

ضبط تاجر بسبب إدارته مطبعة بدون ترخيص لتقليد العلامات التجارية في المرج

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة