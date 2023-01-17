اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متحدث الإسكان: انتهاء أزمة انقطاع المياه عن الشيخ زايد خلال ساعتين

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:39 م
متحدث الإسكان: انتهاء أزمة انقطاع المياه عن الشيخ زايد خلال ساعتين المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن موعد انتهاء أزمة انقطاع المياه في الشيخ زايد بشكل كامل خلال ساعتين، مضيفا أن المياه تعود بشكل تدريجي.
 
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، أن الكسر حدث بشكل مفاجئ في ماسورة في الشيخ زايد، ومن الممكن أن يكون من خلال نقطة ضعف في الماسورة، ومع الوقت حدث شرخ وبعد ذلك انفجار.
 
وأشار المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن إصلاح الكسر في ماسورة الشيخ زايد استغرق 20 ساعة عمل، و15 منطقة متأثرة بالأزمة، وتم متابعتهم حتى الساعات الأولي من صباح اليوم.
 
وكان المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان،  قد  وجّه الاعتذار لأهالي الشيخ زايد و6 أكتوبر بسبب هذا العُطل؛ حيث أن هذا الخط قطره حوالي 1800 مللي، وحدث فيه كسر مفاجيء؛ تسبّب في تجمع مياه تخطت الـ 2 مليون متر مكعب؛ وهو أمر استدعى إطالة أمد حل المُشكلة.
 
 وأضاف متحدث الإسكان، أنه تم الدفع بحوالي 100 عامل وفني لإصلاح العُطل، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسير بجواره خطوط كهرباء وهو أمر يحتاج إلى الحذر عند عمليات الإصلاح.

الاسكان

انقطاع المياه

الشيخ زايد

كسر ماسوره



الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف بالمحافظة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:43 ص

تفاصيل طرح وزارة الإسكان 20 ألف وحدة بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر

الإثنين، 16 يناير 2023 11:00 ص

وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات بمدينة الشروق خلال عام 2022

الإثنين، 16 يناير 2023 10:47 ص

وزير الإسكان يُقرر ندب الدكتورة مها فهيم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط

الأحد، 15 يناير 2023 01:26 م

وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروعات المياه والصرف بمحافظة الدقهلية

الأحد، 15 يناير 2023 10:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة