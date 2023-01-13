رئيس جامعة المنوفية يؤكد وضع استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المشروعات

وأوضح "القاصد"، أنه سيتم وضع إستراتيجية متكاملة للاستفادة المثلى من مشروعات الجامعة الجديدة، وهى جامعة المنوفية الأهلية بالكيلو 70 طريق مصر إسكندرية الزراعى، والتى وضعنا تصوراً مبدئياً لها عام 2018، ثم توالى العمل الدءوب حتى صدور قرار رئيس الجمهورية عام 2022 بإنشاء جامعة المنوفية الأهلية، والتى بدأت الدراسة بها هذا العالم، بالإضافة إلي إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية، وقد تم وضع حجر الأساس لهذا الصرح الطبى المتكامل فى 27 أغسطس الماضى بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إيذاناً ببدء التنفيذ الفورى لهذا المشروع العملاق.

كما أنه تم تخصيص ظهير أفقى بمساحة (200 فدان) لجامعة المنوفية بنظام نقل الأصول بأراضى مدينة السادات، وسيشمل المخطط امتدادا للجامعة الأهلية، وإنشاء كليات جديدة، وجامعة تكنولوجية، وأراضى للزراعات الصحراوية وغير التقليدية، وإسكانا طلابيا، ومجمعا رياضيا، ومركزا بحثيا، و6 مراكز طبية متخصصة.