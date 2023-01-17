دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساء يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يقلل من مخاطر الإصابة ب أمراض القلب ، وقال الباحثون إن وقت النوم مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

وأوضحت الدراسة أن النوم أو حالة الراحة عندما يرتاح الجسم مفيدة لأجهزة الجسم الرئيسية مثل نظام القلب والأوعية الدموية.

وترتبط صحة النوم ارتباطًا مباشرًا بالصحة العامة.

النوم عملية بيولوجية معقدة تحافظ على الجسم مستريحًا وصحيًا إنه يجعل الجسم نشيطًا ، ويمنح القلب والأوعية الدموية الراحة ، ويعزز كتلة العضلات ، ويصلح الخلايا ، ويحسن المناعة أيضًا.

وبحسب الدراسة فإن النوم المتأخر قد يكون أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم،كما اقترحت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأوروبية للقلب - Digital Health وجود صلة بين توقيت بداية النوم وحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية

وجدت الدراسة إمكانية وجود علاقة بين توقيت بداية النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، خاصة بالنسبة للنساء، حيث كان أكثر من 55 ٪ من المشاركين في الدراسة من النساء.

ووجدت الدراسة أن هناك خطرًا أعلى بنسبة 25٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع بداية النوم في منتصف الليل أو بعد ذلك.

تمت دراسة ما مجموعه 88،026 فردًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة من أجل البحث. تمت دراسة المشاركين بين عامي 2006 و 2010. وكان متوسط عمر المشاركين 61 عامًا.

تابع المشاركون تشخيصًا جديدًا لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي تم تعريفها على أنها نوبة قلبية ، وفشل القلب ، وأمراض القلب الإقفارية المزمنة ، والسكتة الدماغية ، والنوبات الإقفارية العابرة.

خلال فترة المتابعة البالغة ٦ سنين، وجد الباحثون أن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت الأعلى لدى أولئك الذين ناموا في منتصف الليل أو بعد ذلك. أدى النوم خلال هذا الوقت إلى زيادة المخاطر بنسبة تصل إلى 25٪.

كانت نسبة الإصابة بأمراض القلب هي الأقل عندما كان وقت النوم بين الساعة 10-11 مساءً

ووجد الباحثون أيضًا أن الإصابة بأمراض القلب كانت الأقل لدى أولئك الذين ينامون بين الساعة 10 مساءً وحتى 11 مساءً.

ووجد الباحثون أنه أثناء النوم بين الساعة 11 مساءً وحتى منتصف الليل ، زاد الخطر إلى 12٪ ، كما زاد الخطر بنسبة 24٪ عندما كان وقت النوم قبل الساعة 10 مساءً.

طور ما مجموعه 3172 مشاركًا مشكلات متعلقة بالقلب خلال فترة الدراسة.

لماذا النوم بعد منتصف الليل ضار بالصحة؟

أوضح الدكتور ديفيد بلانز من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ومؤلف الدراسة ، "تشير دراستنا إلى أن الوقت الأمثل للنوم يكون عند نقطة محددة في دورة الجسم التي تستغرق 24 ساعة وأن الانحرافات قد تكون ضارة بالصحة. وكان الوقت الأكثر خطورة بعد منتصف الليل ، ربما لأنه قد يقلل من احتمالية رؤية ضوء الصباح. ، التي تعيد ضبط ساعة الجسم .

مدة النوم عامل خطر على القلب أيضًا

يعتبر فقدان النوم أمرًا شائعًا ولكنه أكثر المشكلات التي تم تجاهلها في الآونة الأخيرة. يحرم الناس أنفسهم من النوم عن غير قصد ويجهلون المخاطر التي يتعرضون لها بأجسادهم.

وقد سلطت مراجعة منشورة في مراجعات أمراض القلب الحالية الضوء على أن مدة النوم الكافية قد تكون مهمة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في المجتمع الحديث.

وأكدت أن قلة النوم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكري أو ضعف تحمل الجلوكوز.

ووجدت الدراسة أن "الحرمان من النوم يزيد أيضًا من نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي ومعدل ضربات القلب وتضيق الأوعية وكذلك احتباس الملح. وقد تترافق هذه العوامل مع ارتفاع ضغط الدم الناجم عن فرط نشاط القلب والحجم الزائد".

7 خطوات سهلة للنوم بشكل أفضل

التزم بجدول زمني. اجعل نومك روتينًا

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم بعد قيلولة خلال النهار، فحد من وقت القيلولة.

قم بتضمين المزيد من النشاط البدني في روتينك اليومي.

تناول العشاء قبل ساعتين على الأقل من وقت النوم.

ابدأ عادة صحية مثل القراءة أو التأمل قبل النوم.

تأكد من نظافة مرتبتك ووسائدك وأن السرير مرتب.

احتفظ بالأجهزة والأدوات الإلكترونية بعيدًا عن غرفة نومك.