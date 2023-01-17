تعرف على استعدادات تعليم المنوفية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

المنوفية – محمود شاكر

عقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعا مع مديرى العموم ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمنوفية، للوقوف على تمام الاستعداد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2023 للشهادة الإعدادية العامة وما في مستواها.

ضم الاجتماع وكيل المديرية ومديري عموم الديوان من مدير عام التعليم العام ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التعليم الفني ومدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات التعليمية للوقوف على تمام الاستعداد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2023 للشهادة الإعدادية العامة وما في مستواها.

ناقش الاجتماع مراجعة الموقف النهائي لاستعدادات الإدارات التعليمية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العام وما في مستواها دور يناير 2023 والتأكد من وصول جميع كراسات الإجابة لجميع اللجان الامتحانية، والتأكيد على أن أعمـال الامتحانات من أعمال الأمن القومي التي تستوجب على الجميع التكاتف والتعاضد لإنجاحهـا وإخراجها في أحسن وأبهى صورة مع مراعـاة الظروف النفسية للطلاب وأسرهم.

كما تم مناقشة الالتزام بسرعة إخطار غرفة عمليات المديرية والمرفقة بجدول الأعمال بأية أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الامتحانية تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 32 الصادر بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين، والتأكيد على أهمية سير أعمال الامتحانات وفقا للقواعد المنظمة لها و تنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات كل فيما يخصه وإنجاز الأعمال المتعلقة بالامتحانات وفقا للضوابط والقواعد والمعدلات المنظمة وذات الصلة في يسر وسهولة بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما يتم الاطمئنان على توفير تجهيزات اللجان الامتحانية بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات ومتابعة ذلك بصفة مستمرة وشخصية من جانب السادة مديري عموم الإدارات التعليمية، التنبيه مشدداً بعدم استخدام السخانات والغلايات وعدم التدخين وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين بدخول اللجان الامتحانية ومعهم الهاتف المحمول نهائيا داخل مقار اللجان، وعدم السماح بالدخول أو المرور في اللجان إلا للعاملين فيها أو المصرح لهم بالدخول قانونا على أن يتم إثبات ذلك في سجلات الأمن بتلك اللجان، على أن يتم الالتزام بتنفيذ نشرة الموانع والتأكيد على الالتزام بها وتنفيذها في جميع بنودها وتطبيقها وتعميمها على جميع أعضاء اللجان وذلك منعا من الوقوع تحت المساءلة القانونية.

وناقش الاجتماع أن يتم إحالة كافة المخالفات المتعلقة بلجان سير الامتحانات فور حدوثها ولو بمجرد إخطار شفهي من رئيس اللجنة وذلك إلى الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها بمعرفة اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض، وضرورة تنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات وكُتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.