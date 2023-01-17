تحرير مخالفات لمخابز تتلاعب بوزن الخبز وتتصرف فى حصة الدقيق بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة مكبرة علي عدد من المخابز الناتجة للخبز المدعم، لضبط ومراقبة انتظام عمل المخابز والمحال التجارية، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات، وذلك بنطاق مركز بلقاس.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات في بعض المخابز، حيث تم ضبط تصرف في دقيق بلدي مدعم بإجمالى 84 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، وضبط مخبز آخر لتجميعه 4 شكائر دقيق بلدى مدعم ، إضافة لضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،وضبط مخبز لعدم وجود سجل تفتيش، ومخبز لمخالفة التعليمات والعمل قبل مواعيد العمل الرسمية، ومخبز لإجراء ضرب وهمى دون إنتاج فعلى للخبز.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكدا إستمرار الحملات في إطار حرص مديرية التموين على ضرورة مراقبة المخابز وجودة الخبز المعروض للمواطنين، ومنع تهريب حصص الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.