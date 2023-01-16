الدقهلية- محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية والأسواق، وذلك للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1.5 طن ذرة مجروش، و4 أطنان حبيبات بلاستيك، و2.5 طن أسمدة زراعية، و5 أطنان ملح طعام، و50 بالته عصير، وجميع المضبوطات بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، مؤكدا على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين.

كان قد قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بمدينة المنصورة ومركز منية النصر. وفى بداية الجولة ثمن المحافظ التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة التربية والتعليم، لما تقدمه من دعم متواصل للعملية التعليمية والمنشآت المدرسية، ليس فى الدقهلية وحدها ولكن فى كافة المحافظات.

وتفقد المحافظ الفندق التعليمي بالمدرسة الفندقية بالمنصورة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، من خلال المشاركة المجتمعية، حيث تتم أعمال التطوير المشار اليها علي ثلاثة مراحل تتضمن تطوير المبني من حيث الدهانات والفرش بالكامل لغرف الفندق واحلال وتجديد الاجهزة الكهربائية واستكمال اعمال تركيب اسانسير بالفندق وتجديد المطبخ والقاعات علي احدث طراز يليق بابناء محافظة الدقهلية.



تحرير محاضر بالمخالفات في حملة تموينية بالدقهلية

حملة تموينية