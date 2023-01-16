 
وتفقد المحافظ الفندق التعليمي بالمدرسة الفندقية بالمنصورة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، من خلال المشاركة المجتمعية، حيث تتم أعمال التطوير المشار اليها علي ثلاثة مراحل تتضمن تطوير المبني من حيث الدهانات والفرش بالكامل لغرف الفندق واحلال وتجديد الاجهزة الكهربائية واستكمال اعمال تركيب اسانسير بالفندق وتجديد المطبخ والقاعات علي احدث طراز يليق بابناء محافظة الدقهلية. 