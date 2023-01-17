انتهاء قافلة الأزهر الطبية المجانية بعد 4 أيام من عملها بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

انتهت القافلة الطبية التى ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع محافظة سوهاج، ومديرية الشئون الصحية، من تقديم خدماتها للمواطنين بقرية شطورة مركز سوهاج لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أعمالها أمس الأثنين بالوحدة الصحية بقرية "شطورة"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 4800 مواطن، وتم تقديم العلاج لهم بالمجان، وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية العام، حيث توقع القافلة الكشف الطبى وتجرى التحاليل والفحوصات وكذلك إجراء العمليات الجراحية و توزيع الأدوية بالمجان.

ومن جانبه أعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تقديره للقائمين على القافلة، وجهود الأزهر الشريف المجتمعية الداعمة لأهالي المحافظة، خاصة في المجال الصحي، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية؛ للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أهداف القافلة في تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا.

ووجه الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لأنشطة الأزهر بالمحافظة، مشيرا إلى أن قوافل الأزهر تحظى بأهمية كبيرة وتخفف الكثير عن كاهل المواطنين، خاصة في وصولها إلى القرى والنجوع وتقديم خدمات متكاملة من كشف وتحاليل وعمليات وتوزيع أدوية، لافتا إلى الإقبال الكثيف التي تحظى به قوافل الأزهر لما تقدمه من خدمات مجانية للمواطنين.

يذكر أنه تم توقيع الكشف الطبي على مواطن خلال اليوم الأول للقافلة بقرية شطورة، في مختلف التخصصات " الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير"، كما تم التنسيق مع الصحة لبدء إجراء العمليات الجراحية.

هذا وقد كثفت قافلة الأزهر الطبية في محافظة سوهاج نشاطها وقد توجهت القافلة إلى الوحدة الصحية بقرية «شطورة» بمركز طهطا لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز، حيث شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا نظرا لما تقدمه من خدمات طبية مجانية وما تابعه الأهالي من أعمال للقافلة في اليومين الماضيين بقرية بلصفورة".

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأنَّ القافلة استطاعت في يومها الثالث إجراء 2200 كشف، و614 تحليلًا واختبارًا، و19 "إيكو" بعيادة القلب، و29 سونار، و74 عملية جراحية في مجالات جراحة الأطفال والجراحة العامة والأورام والأنف والأذن والأسنان، وشهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ 325 كشفًا، وعيادة العظام 320 كشفًا، وعيادة الأنف والأذن 243 كشفًا، وعبادة الأطفال 177 كشفًا، وعيادة الجلدية 165 كشفًا.

وأكد المشرف العام على القوافل بالأزهر أنَّ هذا الإقبال الكبير على القافلة يعكس أهمية هذه القوافل للحفاظ على صحة المواطنين ومدى قدرتها على الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية ، وأن القافلة مستمرة في أداء عملها، وأعضاء القافلة حريصون على أداء هذا الواجب المجتمعي الإنساني على الوجه الأكمل انطلاقًا من رسالة الأزهر ودوره في خدمة المجتمع.

وقال الدكتور عبد الكافي شرف الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، وقد شارك في نحو 30 قافلة طبية أزهرية، إن هناك علاقة وترابطًا صار بين أطباء قوافل الأزهر وبين المواطنين، وهناك متابعة مستمرة للحالات التي تحتاج للمتابعة من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي للتيسير على الناس وخدمتهم، وتتنوع الحالات بين ما يحتاج إلى العلاج الدوائي فيصرف لهم مجانا، وحالات تحتاج تدخل جراحي داخل القافلة أو من خلال مستشفيات المحافظات، وهناك حالات يتم تحويلها إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة نظرًا للإمكانات المتاحة.

وتنظم إدارة القوافل الطبية بمشيخة الأزهر هذه القافلة إلى سوهاج بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية.