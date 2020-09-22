توقيع الكشف الطبى على 976 مواطنا فى قافلة طبية بسوهاج.. صور

سوهاج _ عمرو خلف

نظمت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتورة منى عبد الناصر، منسق القوافل الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي على (967) مواطنا وصرف العلاج اللازم، وكذلك الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد 21 مواطنا، وتم عمل 54 تحليلا منها 24 هيموجلوبين و30 طفيليات ( بول _ براز).

ضمت القافلة 9 تخصصات، "باطنة، أطفال، جراحة، أسنان، نساء، عظام، رمد، جلدية، تنظيم أسرة" خلال (9) عيادات مختلفة، كما تم عمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد (82) مريضا، وذلك من خلال القافلة الطبية بقرية برديس- مركز البلينا.

جدير بالذكر، أن القافلة القادمة ستكون بقرية الغوانم- مركز سوهاج، وذلك يومي " الأربعاء 23-9، والخميس 24-9" .











