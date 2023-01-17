الكشف على 1406 حالات على مدار يومين بقافلة طبية مجانية بكسفريت فى الإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب كسفريت والتي استهدفت أهالي قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد وذلك على مدار يومي 16 و17 يناير 2023، حيث استقبلت القافلة 1406 حالات ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكد أنه تم استقبال 415 مواطنا بعيادة الباطنة و146 مواطن بالجراحة و124 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 44 سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد 339 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 71 حالة بالإضافة إلى استقبال 199 حالة بعيادة الجلدية كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 68 حالة.