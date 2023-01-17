البورصة: 49 ألف سهم بحصة الأقلية بفودافون استجابت لعرض شراء فوداكوم

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، عن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض المقدم من شركة شركة فوداكوم جروب ليميتد (فوداكوم) لشراء حصة الأقلية بشركة فودافون ، وبلغت 49.5 ألف سهم من إجمالي 124.6 ألف سهم تمثل نسبة 0.05% من فودافون.

وسبق أن تقدمت مجموعة فوادكوم، في نوفمبر الماضي، بعرض شراء اختياري لأسهم الأقلية بـ"فودافون مصر" مقابل 17.92 دولار للسهم الواحد، وتبلغ حصة أسهم الأقلية 124.608 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات.

وبعدها فتحت البورصة المصرية، النظام الخاص بتسجيل أوامر البيع بالبورصة (OPR) لتقديم عروض البيع لمدة 20 يومًا بسعر 18.707 يورو للسهم يسدد بالجنيه المصري طبقًا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري يوم التنفيذ، وتم مد فترة البيع لتنتهي اليوم الثلاثاء، بسبب الإجازات الرسمية التي تخللت فترة عرض البيع.

يذكر أن مجموعة فوداكوم، قد نجحت في شراء حصة 55 % من «فودافون مصر» مقابل مبلغ نقدي بقيمة إجمالية 577 مليون يورو (ما يعادل حوالي 10.806 مليار راند جنوب أفريقي) ومقابل أسهم بإجمالي عدد 241،976،243 سهمًا جديدًا في مجموعة فوداكوم.