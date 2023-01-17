البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أوريتنال للتنمية الصناعية بقيمة 35.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة أورينتال للتنمية الصناعية والمنشآت السياحية بحجم تداول 893.7 ألف سهم بقيمة 35.7 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة اوسمان جروب للاستثمار بحجم تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.6 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 45 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.58%، والعرب على 7.92%، واستحوذت المؤسسات على 29.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 116.3 مليون جنيه، 125.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 147.2 ألف جنيه، 160.3 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19594 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6577 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3507 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.