الاتحاد الأوروبي يعلن استبدال 80% من خطوط الغاز الروسى

وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي استبدل 80% من خطوط أنابيب الغاز الروسي.

وجاء تصريح فون دير لاين خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي تم بثه على موقع المفوضية الأوروبية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 نوفمبر الماضي، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز، من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.

يشار إلى أنه من المخطط أن يشارك في المنتدى 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية، وأكثر من 600 رئيس تنفيذي.

ومن أبرز المواضيع، التي ستهيمن على منتدى دافوس هي المخاطر قصيرة الأجل، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وكيفية تجنب حدوث ركود عالمي هذا العام، وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.